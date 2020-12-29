為運用新科技與模式持續服務僑台商及僑生，僑委會與104人力銀行(3130)合作成立「全球僑台商人才服務平台」，並於今天舉行啟用儀式。

「全球僑台商人才服務平台」建立一個通暢的媒合管道，透過104人力銀行的平台，提供了僑台商「刊登評估」、「智慧刊登」、「智慧選才」、「招募建議」、「免費性格常模」及「人事管理自動化」等6大幫助，且提供僑生「學生實習」、「求職精靈」、「個人品牌」、「履歷診療室」及「職涯診所」等5大服務，僑委會希望該平台成為在國內評點制的規範下，留住台灣所需人才，亦可在國際競才下，成為協助僑台商在海外的發展的重要橋樑。

此次，僑委會整合104人力銀行、僑台商企業及僑生資源，成立策略性「全球僑台商人才平台」，期待該平台能成為鏈結從招生、生活照顧到留才，結合學涯到職涯發展的僑生輔導機制一環，協助國家達成攬才、育才、留才目標。

(時報資訊)