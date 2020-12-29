馬來西亞國際貿易及工業部（MITI）表示，將對從印尼和越南進口的冷軋鋼捲和鋼板，分別徵收7.73%至34.82%的臨時反傾銷鋼鐵稅。這次臨時反傾銷稅，追溯自26日起生效，徵收期間長達120天，直到大馬政府2021年4月23日公佈最終調查結果。

這份大馬政府報告指出，初步反傾銷調查時發現，有足夠證據顯示應該再進一步詳查，因此政府決定先採取這項臨時措施，根據初步調查徵收臨時反傾銷稅。

貿工部是在7月底，根據投訴展開這項反傾銷調查。因有鋼鐵業者反應，上述幾個國家出口的鋼鐵產品，以低於當地販售價格賣到馬來西亞，並造成大馬當地同業義務上出現實質損害。

其實，馬來西亞貿工部早在23日就已向中國大陸，韓國與越南開徵為期5年，部分扁鋼產品的反傾銷稅，並從就12日開始生效，直至2025年12月11日止。另一方面，越南也同樣在23日，向對中國部份鋼鐵產品，徵收為期5年反傾銷稅。

(時報資訊)