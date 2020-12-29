鋼價明年第一季漲勢確立，中鋼(2002)為首的碳鋼明年第一季價格可望持續上漲的格局，並預期鋼市榮景有機會延續至明年第二季。鋼鐵股今早再成為資金聚集的重點類股，中鋼(2002)、中鴻(2014)以及低價股表現仍火熱。

鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格創逾九年新高後，續向歷史新高邁進。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢不會斷，明年第二季鋼價也可望續穩。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

鋼價漲聲不斷，隨著中鋼明年第一季盤價漲幅擴大，線材廠官田鋼(2017)明年元月漲勢擴大，鍍鋅線、建築用鏍桿等產品每噸大漲4000元且限量接單，有利挹注明年第一季獲利增加。

受惠下半年鋼價止跌回穩，需求成長，官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。前三季每股淨損縮減至0.17元。官田鋼自結前11月營收31.27億元，年減14.67%；營業淨損5128萬元，合併稅前淨利3431萬元，歸屬予母公司稅後淨損3248萬元。

(時報資訊)