原物料及運費成本上漲壓力遽增，使造紙三雄各自研議漲價反應，造紙類股續昨（28）日放量飆漲6.82％後，今（29）日開高後續飆6.52％至361.52點，再創1995年4月初以來近25年9個月高點，隨後漲勢雖一路收斂至近2.5％，仍領漲盤面各類股。

其中，昨日亮燈漲停的華紙(1905)今日續飆8.98％至13.35元，創2011年8月初以來近9年5個月高點，早盤維持逾2.5％漲幅。昨日同步漲停的母集團永豐餘(1907)亦續揚7.96％至30.5元，再創1995年7月中以來近25年半高點，早盤維持逾1.5％漲幅。

昨日小漲1.58％的士紙(1903)今日勁揚6.06％至61.3元，早盤維持逾4％漲幅。昨日勁揚7.51％的榮成(1909)今日續飆升7.51％至25.05元、創2年4個月高點，惟隨後漲勢一路收斂，早盤維持小漲態勢。

榮成集團的寶隆(1906)昨日勁揚5.67％，今日續勁揚5.65％至18元，為去年3月中以來近1年10個月高點，早盤維持逾2％漲幅。昨日勁揚5.02％的正隆(1904)今日續揚4.78％至35.05元，創2個月波段高點，惟隨後漲勢一路收斂，早盤維持小漲態勢。

全球航運船大缺櫃，致使運費成本近期大漲，加上美國廢紙報價受疫情衝擊持續攀升，使造紙業生產成本日益攀高，永豐餘對此開出第一槍，傳出明年紙箱喊漲15％因應。正隆亦表示正評估調漲報價可行性，精算工紙及紙箱報價調漲幅度。

至於生產基地主要位於中國大陸的正隆，由於「禁廢令」即將完全生效，在當地大廠帶頭調漲工紙報價帶動下，工紙報價自9月起已明顯回升，使近1年半來受成本拖累的營運表現明顯好轉，後市展望持續轉佳。

(時報資訊)