亨泰光學(6747)將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間為109年12月29日~109年12月31日，最低拍賣底標為每股新臺幣90.91元，預計110年1月19日掛牌上櫃。

亨泰107、108年度及109年前三季營業收入分別為4.03億元、4.88億元及4.03億元，毛利率分別為62.48%、66.23%、66.70%，因近視防控觀念日漸普及，且耕耘兩岸醫院通路已久，營收呈現逐年成長的趨勢。

亨泰光學成立於民國65年5月，為一從事近視防控隱形眼鏡設計、製造及銷售專業廠商，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，亨泰專精光學設計並致力於提高整體視覺效能，達到「近視控制」的效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品等。

亨泰光學專營之硬式隱形眼鏡透過光學設計及精密加工後，即可成為近視防控的利器，既有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，也避免成年後成為高度近視族群，此產品稱為「夜戴型角膜塑型鏡」。亨泰光學是臺灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市占居領導地位的廠商，更是攻佔中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一臺灣廠商。

(時報資訊)