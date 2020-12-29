後方葉姓男駕駛疑因未注意前車狀況，應聲撞上下車察看車損的3人，造成二次事故發生。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

國道3號南向62.3公里處29日凌晨0時12分發生擦撞事故，46歲盧男駕駛小客貨車一時失控擦撞旁車後，56歲項女隨即下車查看車損，未料54歲葉男疑因未注意車前情況，導致二次車禍發生，造成盧、項、葉及盧車乘客59歲林女4人受傷，送醫後已無大礙，國道警方也趁機呼籲，發生輕微交通事故時，建議駕駛拍照、標繪後盡快將車輛移置安全處，減少二次追撞事故。

本案發生於今凌晨0時12分，盧男駕駛小客貨車時不慎擦撞旁車，側翻於內側車道，盧男和林女下車後，旁車駕駛項女見狀也上前查看車損，後方駕駛葉男疑因未注意車前狀況，不慎撞擊盧、林、項3人，加上葉男自己在內，一共有4人受傷，經救護人員分別送往龍潭國軍總醫院及桃園聖保祿醫院救治後，後續由龍潭消防分隊依處理。

國道警方呼籲，駕駛發生輕微交通事故後，在無人傷亡情形下，倘若汽車尚能行駛，建議民眾自行將事故車輛位置照相、標繪後，應迅速將車輛移置安全處，有效減少後續二次的追撞事故發生。

國道警方指出，若車輛無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外， 亦請在車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌。待援期間，請車上所有人員下車至車輛下游的護欄外、下游中央分隔帶內或安全處（路側無護欄，則於故障車輛下游適當處）待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，等待警方到場處理。

(中時 )