美國國會將在1月6日正式認證拜登勝選，同一天川粉也將在華府舉行集會，川普前幕僚紐曼（Omarosa Manigault Newman）表示，川普將竭盡所能在拜登的大喜之日讓自己變成焦點，他當天甚至可能在全國直播中宣布特赦自己。此外，她也譏諷川普「精神病發作」，彭斯將成為川普怒火的終極接收器，完全接收川普的喜怒無常。

川普前幕僚紐曼（Omarosa Manigault Newman）譏諷川普敗選後就精神病發作，稱彭斯將成為川普砲火終端接收機。

1月6日國會將清點各州選舉人票數，一旦拜登獲得的票數超過270票門檻，主持會議的副總統彭斯將立即宣布拜登勝選。不讓拜登專美於前，川普支持者當天也將在華府舉辦集會。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普前幕僚紐曼26日接受「微軟國家廣播公司」（MSNBC）專訪時指出，她認為川普將抓住這個時刻，充份讓自己成為焦點，「他將利用這個時刻宣布自己的總統職位，或許他會利用這個時刻特赦自己。」

她還說川普自從輸掉大選後就「精神病發作」（psychotic episode），「我認為他正在經歷精神病發作，我認為他已經逐漸接受自己敗選，但是他的自大及自尊不容許他接受1月後自己就不再是總統。」

針對川普施壓彭斯不要認證拜登勝選的報導，紐曼說彭斯最終將接收川普的怒火，她預期川普將會非常喜怒無常，怒火非常強烈，而且很多時候完全沒道理。

她說川普大概會坐在橢圓形辦公室裡試圖說服彭斯，當彭斯愈推託，川普聲音就會愈大，要求也會愈瘋狂，「當他生氣時，他就會把你轟出去，然後不再跟你說話。」

紐曼曾出演川普主持的實境節目「誰是接班人」（The Apprentice），後續成為川普的幕僚，她在2018年被川普解僱。

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文章來源：'THE TRUMP SHOW' Trump ‘may pardon himself LIVE at DC rally the day Biden’s win is certified by Congress’, Apprentice star claims

(中時新聞網)

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