在中美角力白熱化之際，中國爭取聯手歐洲、抗衡圍堵或有新進展。路透引述歐洲官員說法表示，中國與歐盟可能於30日周三達成投資協議，這將讓歐盟公司更容易進入中國市場、改善競爭環境，並保護歐盟在中國的投資。

中歐全面投資協議（CAI）原本預期在上周公布，但歐盟據報因為勝選美國總統大選的拜登團隊施壓而有所保留，但事隔1周，形勢出現變化。消息人士表示，中歐雙方在30日達成協議後，預計協議需時數個月來達成法律文本，再加上批准協議的程序，有可能最終在大約1年後實施。

南華早報也引述消息報導指出，歐盟成員國代表周一（28日）聽取談判代表匯報「近日正面進展」，包括勞工標準範疇細節後，成員國大致表示歡迎。歐盟輪值主席國德國在會議結束時更總結，聲稱沒有成員國顯示出叫停協定的意向。

報導稱，這份投資協議的談判早於2014年開始，但由於中國政府遲遲未能取消限制歐盟投資的承諾，令談判卻擱置多年。目前傳出，目前兩國的談判順利，只剩下一些細節需要敲定，預計中國將向歐盟公司開放建築、廣告、航空運輸、海事服務、通訊以及雲端計算市場。而有關保護歐盟在中國投資的談判則有可能會在2021年繼續，並會在稍後時間達成協議。

該投資協議還禁止歐盟公司強行被進行技術轉讓、更好的監管中國國有企業、改善中國企業獲取政府補貼的透明度，同時中國還將承諾遵守國際勞工組織有關強迫勞動的規定。

消息人士稱，歐盟成員國駐布魯塞爾大使28日已經討論該協議，沒有一個國家對此提出重大問題。儘管波蘭建議歐盟應等待美國新政府上場後討論這份協議，但其他國家並不同意。

(工商 )