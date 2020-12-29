CRIF中華徵信所最新統計台灣300大集團各項財務數據，以資產總額來看，300大集團在2019年成長6.29％，再度創下115兆3,682億元的歷史新高，前10大集團由霖園集團蟬聯榜首，合併資產總額突破10兆元大關，以10兆1,329億元再度寫下台灣集團史新高。富邦集團則連續兩年資產成長率達10％以上，亦以9兆9,369億元的歷史新高緊追在後。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，應注意的是，台灣300大集團營收總額僅達34兆2,429億元，較2019年的34兆3,768億元衰退0.39％，中斷連續兩年營收成長超過5％的紀錄，營收雖僅小幅衰退，但這是近5年來第二度衰退，仍然值得關切。

至於合併營收淨額部份，2019年前10大集團沒有出現新面孔。蟬聯榜首仍然是鴻海科技集團，營收淨額為6兆4,845億元，較2018年小幅衰退0.43％，亦為受中美貿易戰影響，以及蘋果公司培養新供應商的策略訂單為同業瓜分，導致成長受限。

合併營收淨額集團排名的第2名及第3名，分別為台塑集團及聯華神通集團。就營收成長率論，最高的為新光集團合併營收成長21.48％，主因旗下7家上市公司營收同步成長；其次為富邦集團合併營收成長率為8.84％，旗下子公司富邦人壽表現穩健，2019年營收較2018年成長近1,000億元。

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