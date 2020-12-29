美國總統川普卸任進入倒數計時，仍連續對大陸企業祭出各種打擊，也簽署我國最關心的《台灣保證法》等。對此，藍營口譯哥黃裕鈞直言，川普此舉是要掐著新任總統拜登的脖子。

川普27日簽署總額2.3兆美元的聯邦政府撥款法，其中包含挺台法案《2020年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020），推動對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、要求國務卿檢視對台交往準則等，同時也首次匡列300萬美元額度給「全球合作暨訓練架構」（GCTF），展現對台美關係支持。

黃裕鈞29日接受港媒《中評網》採訪時表示，川普要下台之前，搞了一堆政策就是掐著拜登脖子不讓其轉彎，且現下參議院共和黨多數，拜登在大陸議題方面很難有所轉圜。現在看來，拜登要塑造與川普的不同，就是要如何和歐盟結成勢力對付大陸。

另外，黃裕鈞認為，國民黨主席江啟臣操作萊豬議題，應和萊豬切割精細。他表示，美國有預計8年後不能再用萊克多巴胺的落日條款，所以江應主張跟進而非反對，結果最後成反美議題，非常可惜。

而針對川普與拜登的不同，《工商時報》29日則曾發表社論也指出，川普現行走的是「美國優先的單挑模式」，拜登採取的是迂迴、結合各國打群架、建制派的模式。

(中時新聞網)