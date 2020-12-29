前友昱科技公司董事長鍾瑋驛，9年前因康聯公司股價上市後，股價大跌，他藉公司派拉抬股價之機，買進賣出股票逾33億元，不法獲利8357萬7804元，最高法院29日維持台灣高等法院更一審認定，依違反證交法之高買低賣證券罪判刑5年，犯罪所得沒收。

鍾男在2011年康聯公司初次發行股票（IPO）時，即以每股（含手續費）89至90元價格，透過金主提供之人頭戶圈購康聯公司股票，在康聯股票上市後，股價大跌遭受損失，心有不甘，於是透過承銷券商與康聯公司之公司派聯繫，希望對方設法「穩定操作」股價。

康聯公司派為免股價繼續下跌，市值縮水，指示投資長尋求市場投資人進場買賣康聯公司股票，避免恐慌性賣壓導致股價再度重挫，俾以穩定康聯公司股價，鍾男於是與對方合作，用不法操縱、拉抬方式，破壞股票市場競價自由。

鍾男向不知情金主借款及提供證券帳戶，誘使友人以自有資金依他指示下單操作，買進康聯公司股票共33億8243萬9100元，賣出金額為33億8970萬4400元，犯罪所得總計達8357萬7804元。

(中時 )