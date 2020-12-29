「大學畢業的我，選擇擺攤作為創高收入的開始，但沒想到生意卻每況愈下。」3年前為了給家人更安穩的依靠，陳仕暉轉換跑道加入房仲業，一晃眼，他已經從房仲菜鳥變身為業務經理，今年8月更拿下200萬戰將與業績王的榮耀。陳仕暉瞇起眼睛笑著說：「創業時，平均月收入不到2萬5，現在我單月最高收入多達15萬，是過去的6倍!」

年輕氣盛想創業圓夢! 沒想到失敗收場!

出身單親家庭的陳仕暉，從小父母離異，跟著媽媽和妹妹一起生活，大學剛畢業，就積極尋找可以發展的機會。陳仕暉回憶從前說:「當時想一圓創業夢想，希望自己能成功，分擔媽媽的辛勞，剛好朋友的家族企業是做香薰，於是和朋友合夥，夜市擺攤將近一年的時間。」

不過，原本想以創業換取經濟獨立生活，沒想到客源常常不穩定，遇到雨天生意更是慘淡，年收入不到30萬，陳仕暉最後把自己存的錢都賠光了!生意失敗讓他開始感到焦慮，擔心起未來的生活，認為資金不足卻又不知如何生錢出來，看著戶頭的錢越來越少，他開始萌生另謀出路的想法。

後來，聽到朋友推薦永慶的職場福利與優勢「保障每月五萬元長達九個月」、「彈性工作8小時」，陳仕暉決定鼓起勇氣參加面試，順利獲得進入房仲業的門票。

有師父的孩子像個寶! 成交沒有那麼難!

剛入行什麼都不懂，好在永慶房屋有「師徒制」，從報到第一天開始，專屬的學長姊手把手傳授實戰經驗，關心新人的工作狀況，適時給予回饋和幫助，讓他覺得備受重視。陳仕暉開心的說「以前擺攤只能單打獨鬥，但在永慶有人教又有人幫，團隊文化對新人來說真的很授用!」

陳仕暉說: 「非常謝謝蔡定璋學長亦師亦友的協助，使他安心地從頭開始學習房地產，並且用正向心態面對工作，幫客人找到理想的房子。」

「張安萱店長像教練也像爸爸，是我一直尊敬的榜樣!除了提供人生道路方向，還常常耳提面命告訴我，房仲應該為客戶把關的責任義務。」陳仕暉坦言在永慶房屋工作，可以遇見一群好同事好主管，彼此互相關心照顧，團結合作達成目標，在這裡體會到歸屬感「我就是這個大家庭的一份子，真的太棒了! 」

店長張安萱(左)不吝提攜後輩，與陳仕暉(右)感情如父子般融洽! (圖/永慶房屋提供)

永慶房屋有學長姐一對一的「師徒制」指導，讓陳仕暉(右)轉職成功，他相當感謝師父蔡定璋(左)給予工作上的協助。(圖/永慶房屋提供)

深度在地經營 業績不斷攀升突破1000萬

「走在路上，大家都會跟我打招呼，彷彿土地公出巡!」陳仕暉嘴角上揚，語氣充滿自信，超有成就感。熟悉社區大大小小動態，他每天定時定點出現在商圈，更直言「至少待一個小時才會離開」，受到民眾高度信賴的陳仕暉，在進入永慶第10個月時，就獲得人生第一條紅彩帶!

在學長和同事協助下，剖析平面商圈與大樓商圈特性，了解社區的特色與優勢，持續練好基本功，最終努力獲得客戶，開始月月成交，業績蒸蒸日上!2019年業績突破700萬，今年更不畏疫情影響，業績逆勢成長約43%，上看1000萬元!更順利領到50萬元的「幸福成家基金」與「雙人旅遊獎勵金」，徹底揮別過去收入不穩定的日子。

陳仕暉今年不畏疫情影響，業績逆勢成長約43%，上看千萬元! (圖/永慶房屋提供)

八年級生出頭天! 目標1年半內升店長!

今年28歲的陳仕暉，藉由公司透明化的升遷管道，在3年半內就當上業務經理，而彈性工作8小時的制度，更讓他可以有更多時間陪家人。陳仕暉說：「感謝媽媽和老婆總是支持我去做自己想做的事，因為公司完整的教育訓練制度，讓我在短時間內就升上業務經理，可以兼顧工作與生活，證明當初做的選擇是對的!」

「去年尾牙盛宴，看到學長姐搭超跑、走紅毯風光入場，超級羨慕。」陳仕暉眼神發亮!露出興奮神情。他希望持續發揮個人能力，順利站上「年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮」的舞台，並且在30歲前升上店長，挑戰自己的管理能力，期許在房仲領域做出口碑、發光發熱，讓家人感到驕傲。

別以為房仲業是長工時的辛苦工作，陳仕暉(左)藉由「彈性工作8小時」，工作和生活兼顧，喜歡帶著家人到處去旅遊。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)