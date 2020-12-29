曾在美國總統大選期間主打拜登兒子韓特「電郵門」的《紐約郵報》，一度在大選期間的社論上公開支持川普連任。不過自拜登勝選以來，川普一再拒絕認輸，在選舉官司接連吞敗仍揚言要推翻大選結果，對此《紐約郵報》一改先前力挺態度，同樣在社論中要川普認清現實「大選已敗」並停止瘋狂行為，這也是挽救他任內政治遺產的唯一方式。

《紐約郵報》一改先前力挺川普態度，在社論中要川普認清現實「大選已敗」並停止瘋狂行為，這也是挽救他任內政治遺產的唯一方式。

The Murdoch-owned New York Post calls Trump “insane” just months after it endorsed him for a second term https://t.co/ZFkl2aWeNq — The Daily Beast (@thedailybeast) December 28, 2020

《紐約郵報》社論指出，美國大選如今大局已定，川普應該停止作秀。社論指出，數周之後即將迎來新政府的重大時刻，以及明年1月5日決定哪一大黨將掌握參議院多數的喬治亞州參議員二輪選舉之前，「很不幸地，您仍苦思在隔一日要如何讓國會認證選舉人票上改對自己有利」，並在推特上稱只要共和黨人有勇氣，他們就能替大選結果翻盤，讓川普繼續待在白宮，「換句話說，您根本是在鼓勵他們發動不民主的政變」。

社論指出，川普雖然有權要求調查選舉，但要必須認清的是：至今的相關調查並無查獲不法，例如川普陣營自掏腰包3百萬美元要求在威斯康辛州內的重新計票，反而輸更多；在喬治亞州也以人工計票重算了兩次，每次都確認是拜登勝選，這也確定像委內瑞拉在背後操控的投票機陰謀論完全是子虛烏有。

社論指出，可以理解輸掉選舉的川普會有多憤怒，但在接下來的路上仍如此，將是毀滅性的，「我們曾經以社論力挺您連任，如果您想鞏固任內所打造的影響力，甚至提早替2024年再次參加大選布局，就應該停止憤怒，改做些有意義的行為」。

社論也呼籲，川普別再想在明年1月6日翻盤選舉人票認證，好好想攸關共和黨是否能掌握參院的喬治亞州參議員二輪選舉，並指出一旦讓川普的民主黨政敵們全面掌控白宮與參眾兩院，屆時不僅白宮提高增稅無可阻擋，且川普任內所提出的倡議恐被一個個遭推翻，甚至在未來4年內發動毫無根據的聽證會與調查，來好好折磨川普一番。

(中時新聞網)