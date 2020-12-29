電動車品牌特斯拉（Tesla）是不少車主期待入手的電動車。今年特斯拉在Battery Day活動中，曾宣佈將會支援其他音樂串流服務，如今已經被車主發現相關準備工作已經在醞釀中，也就是未來特斯拉車載娛樂系統將會進一步支援Tidal、Apple Music等串流音樂服務。

根據Twitter用戶 @greentheonly 的分享，他發現特斯拉車載系統中，正在嘗試接入其他的串流音樂服務。一直以來，特斯拉車載娛樂系統都只能聆聽Spotify這一個串流音樂服務，不支援其他品牌。但根據車友所拍攝的照片，可以看見Apple Music將是未來特斯拉車載系統將支援的串流音樂服務之一，在美國地區較為盛行的Tidal以及Amazon Music也在支持計畫之內。

Apple Music? — Jason Cipriani (@MrCippy) December 27, 2020

they's been working on it for quite some time

it's a bit of a stub now so who knows when it actually comes, the tidal is the next one I think because it actually started to get things populated. pic.twitter.com/du3TG1QYRX — green (@greentheonly) December 27, 2020

據了解，在特斯拉 2020.48.26 軟體更新中，已經提及了Tidal。換句話說對串流音樂平台新增的支援，預計將會從Tidal開始，而對Apple Music以及Amazon Music的支援可能還得等後更久的時間。目前為止，車載系統直接內建支援Apple Music的品牌僅有保時捷。

持續擴大在汽車產品上的佈局，仍舊是蘋果不變的策略，包含持續優化CarPlay系統、還有推出iPhone可化身數位車鑰匙的功能等。可以了解，讓特定品牌支援Apple Mucis預計也屬於蘋果的計畫之一；當然，除了車內可以接入蘋果相關服務之外，外界更期待的無非就是Apple Car。近期傳出Apple Car有機會在2024年推出，造成相關概念股一股轟動，但是天風國際分析師郭明錤跳出來潑了一大盆冷水，預測Apple Car預計要到2028年或更晚才會推出，澆熄了不少人的投資熱情。但即便如此，Apple Car仍舊令不少人十分期待。

(科技)