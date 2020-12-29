高雄市議員黃捷罷免案定110年2月6日（星期六）舉行投票。罷捷總部人員兩度到黃捷服務處親送「辯論戰帖」，但至今未獲回覆，讓罷捷總部憤怒不已，除宣告將再度登門邀請，也要在今（29）日展開「罷免黃捷 地毯式宣傳」活動。

罷捷總部24日親送「辯論戰帖」至黃捷服務處，期間還因大聲公太吵惹民怨；後再於25日度登門，除向居民道歉也向黃捷第二度遞交戰帖；黃捷則由辦公室主任葉郁琪代為接下。但至今黃捷都未回覆是否同意辯論，讓罷捷總部氣炸。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日（28）在臉書發文，質疑黃捷：「為什麼妳還在左閃右避，就是不願意再接受另一場辯論？不是一直號稱公督盟優良議員嗎？既然這麼優秀，那妳在心虛什麼？」

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」今日也再發文表示，將展開「罷免黃捷 地毯式宣傳」活動，時間是下午4點至6點，地點是第一商業銀行五甲分行旁（保泰路與鳳南路路口），希望所有支持罷免黃捷的人，都能到現場一起舉牌吶喊。

針對罷韓總部痛批黃捷「躲辯論」的文章，網友反應熱烈，紛紛在下面留言：「只會回答跟同志有關的事啦」、「優秀？才怪！滿嘴謊話能優秀到哪？」「只會討拍、只會蹭蹭、只會說別人對她霸凌，她還會甚麼？」「到底都是誰投票給她的？」「出來直球對決啦」、「她罷免別人可以，別人罷免她就是霸凌」、「當初在罷韓時有想到自己今天嗎？」

(中時新聞網)