網紅小A辣兩個月前砸了45萬到泰國執行變性手術，「送走弟弟、迎來新妹妹」，最近她宣布已經「開機」，在聖誕節前把自己當禮物送給男友，恩愛後男友也十分滿意。近日，小A辣上雞排妹的網路節目《深夜保健室》，大方在錄影時分享私處照片，雞排妹錄影後也和小A辣在後台脫了，進行一場「妹妹大會師」。

小A辣日前終於完成心願，到泰國動刀成為生理上的女人，術後一度因私處的傷口未癒合，需用擴充棒清理傷口，十分疼痛，但她不以為苦，不僅開心可以開始大方秀身材，穿起三點式內衣，也打算先去申請變性證明，接著改身分證性別，甚至改名。

雞排妹透露錄影後和小A辣進行妹妹大會師。（圖／翻攝自ili.cheng、ala780705 IG）

先前過聖誕節，小A辣曾放話，要「把自己當禮物送給男友」，直率大方的她也分享開機心得，直說男友很滿意，又因為沒有子宮不需要避孕。近日，小A辣上《深夜保健室》，分享手機裡私處手術後的照片，小A辣在IG分享側拍影片，寫下：「敬請期待正片（希望不要被下架）」。

而雞排妹看過小A辣的「新妹妹」後，鑑定「真的美」，又暖心說鑑於公平原則，錄影後「跟小A辣一起對著鏡子，脫下內褲，張開雙腿，妹妹大會師」，兩人聊了很多，尺度大開，也讓觀眾十分期待正片內容。

(中時新聞網)