大陸拚5G建設，預計在其基地台國產化趨勢不變下，加上獨立組網規模將擴大亦將衍生50G以上的高速光收發模組需求，聯亞(3081)將成為受益者。

近期中國工信部發表2020年中國5G基地台新增58萬台，符合先前的預期，惟下半年大陸電信運營商多波長光收發模組的需求亦僅達市場先前的一半，但在大陸國產化趨勢不變下，台系聯亞可望受惠，加上獨立組網規模將擴大亦將衍伸50G以上的高速光收發模組需求，亦可填補部分需求缺口，也有利於聯亞。

展望第四季，聯亞預計10G產品占比可提升到總營收10%左右，矽光產品的回溫比預期來得慢，第四季較第三季成長幅度不會太大，整體來說，聯亞單季營收目標力拚和2018年第四季相同。

展望明年第一季，法人則認為，雖農曆春節休假將影響營收，惟大陸國產化趨勢使客戶需求維持在高檔，聯亞的新擴後段產能將在明年第一季季底開始出，預估明年第一季營收會較今年第四季下滑逾1成，但依舊相較2020年同期有明顯成長。

至於矽光產品方面，12月初英特爾提及矽光新進發展，新矽光產品發射端使用高速多波長雷射、接收端開始採用全矽的PD(檢光器)、更小的Modulator(調製器)、材質更接近於雷射材質的放大器，對聯亞而言，影響有限，主要因為聯亞目前供應美系客戶多波長發射端雷射(LD)，而沒有PD，聯亞將受惠美系客戶400G矽光產品的成長趨勢對營運持續注入貢獻。

聯亞第三季營收為6.03億元，季增加13%、年增加0.3%，稅後純益為2.8億元，季增加80%、年增加29%，每股稅後純益為1.94元；聯亞第三季毛利率、營業利益率、淨利率皆較去年成長。

(時報資訊)