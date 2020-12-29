網紅486先生公開員工今年有14個月年薪，加上1000萬分紅獎金，讓陳沂反酸：「2個月年終不是最基本的嗎？又沒多給」，對此486先生反擊：「你擔心的事從沒發生過」，沒想到再次引發陳沂隔空嗆聲：「講話浮誇就是說謊」。

對於遭到486先生反擊，陳沂則是砲火猛烈回擊，她表示對方粉絲來留言罵她的，多是綠營支持者，而之前留言罵她的鍾明軒粉絲，多是沒賺錢整天在網路戰來戰去一堆錯字的中二屁孩，對此她坦言：「還好這些人都不會喜歡我，我真的很放心」，更不諱言表示：「我也不喜歡沒錢的粉絲喔」。

因為486來罵我的都是那種極端的民進黨支持者，點過去看封面台灣獨立，下面各種支持民進黨言論🤣 那之前鍾明軒的粉絲來罵我的都是中二屁孩，沒賺錢整天在網路上戰來戰去一堆錯字那種。 還好這些人都不會喜歡我，我真的很放心。 我也不喜歡沒錢的粉絲... 由陳沂發佈於 2020年12月28日 星期一

接著提到年終一事，陳沂表示年終兩個月真的很基本，不用年年拿出來說嘴，直言486先生只是做份內工作，為何老是要發稿講自己多敬業一樣，強調做人可以炫耀，但不要吹牛不要灌水，有多少說多少，若是講話浮誇就是說謊。

對此網友也認為陳沂言之有理，紛紛留言：「他就是那種小人得志、暴發戶愛炫富的嘴臉」、「486專門包裝自己，創造一種員工的崇拜感，炫富炫錶什麼的而已」、「14個月真的是跟基本工資一樣」。

(中時新聞網)