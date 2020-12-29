今年由於疫情衝擊，帶動宅經濟發燒，也讓電信業者們耕耘已久的OTT產業躍升主流，用戶、收視時數明顯攀高，中華電(2412)即宣布，MOD累計觀看時數創55億分鐘新高，台灣大、遠傳亦有亮眼表現，隨著5G的上路，未來在平台內容上，電信業者勢必將更不能鬆懈，搭配5G網路，需端對等的殺手級內容才可以吸引更多觀眾買單，為加值服務營收創造更多收益。

中華電透過MOD、Hami Video的多元影視平台，穩居影音平台界龍頭寶座，加上今年疫情來攪，民眾觀影時間增長，MOD累計觀看時數創55億分鐘新高；Hami Video影劇館觀賞時數躍增36%，屢傳收視捷報。

中華電統計指出，隨著2020年即將邁入尾聲，MOD、Hami Video最夯強片出爐，包括迪士尼動畫《冰雪奇緣2》、奧斯卡金像獎最佳影片《寄生上流》、奧斯卡最佳男主角及最佳原創音樂的《小丑》以及榮獲第53屆金馬獎五項大獎《返校》，皆獲得高度觀賞人氣。

至於另外一家電信商台灣大，也因為疫情關係，帶動影音娛樂需求飆升，旗下myVideo的2020年總觀影次數突破1億次，創開站以來新高。

遠傳則是抓準哈韓族，friDay影音日前獨家直播南韓音樂盛事2020 MAMA亞洲音樂大獎，收視突破200萬人次，一舉寫下平台直播演唱會的紀錄。

(時報資訊)