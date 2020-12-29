經濟部公布針對當前經濟出具最新看法，11月出口及民間消費均有創高表現，在疫苗利多以及基期較低下，國際研調機構IHS Markit也預估，明年全球經濟成長上看4.5%。

經濟部統計處指出，今年受新冠肺炎疫情肆虐，各國實施封鎖管制，嚴重衝擊全球經濟，國際原油與原物料價格重挫，IHS Markit 12月預測今年全球經濟成長-4.0%，為2010年以來首度負成長，明年可望在疫苗研發利多，各國經濟逐步回復，加上低基期因素，成長4.5%。

統計處表示，受惠於國際品牌消費性電子新品陸續推出，遠距商機持續發酵，以及新興科技應用產品需求續增，11月我國出口金額及製造業生產指數為歷年單月次高及新高，分別年增12.0%、8.2%。民間消費方面，因新式車款熱銷、雙11檔期加碼促銷及展店效應等挹注，推升11月零售及餐飲業營業額均創歷年同月新高，年增率分別為2.5%、0.8%。

展望未來，全球肺炎疫情帶動產業積極推展數位轉型趨勢不變，且我國半導體產業先進製程具有競爭優勢，加上消費性電子新品及逢年終銷售旺季，均可望挹注我國出口及製造業生產成長動能，惟近期全球肺炎疫情再起，加上美中貿易及科技爭端未解，國際經濟情勢不確定性仍高，宜持續關注並妥善因應。

(時報資訊)