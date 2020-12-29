由於廠商積極深耕研發，帶動產業成長動能及競爭力，製造業附加價值連年提升，惟2019年因美中貿易爭端干擾，抑低製造業生產動能，製造業附加價值微減0.9％。

2019年製造業附加價值率為29.9％：我國製造業附加價值率自2011年最低點之19.9％，逐年攀升至2016年之30.1％，之後雖國際原物料價格上升，惟產業持續研發創新，附加價值率僅微幅減少，2019年則因國際農工原料價格走跌，製造業附加價值率回升至29.9％，較上年增加0.8個百分點。

電子零組件業2019年附加價值率為43.8％，較上年下降0.2個百分點，主因全球景氣放緩，加上面板市場供需失衡生產縮減所致。電腦電子及光學製品業2019年附加價值率為27.2％，較上年上升0.4個百分點，主因美中貿易紛爭影響，伺服器業者陸續移轉生產基地，擴增國內產能及開發高附加價值產品所致。

2019年受國際農工原料價格走跌，原物料投入成本降低，致傳統產業附加價值率普遍較上年增加，其他化學製品業、化學材料業及金屬製品業，分別較上年增加2.2個、1.1個、0.4個百分點。

自2011年以來，各主要國家之製造業附加價值率多呈逐年上升趨勢，美、日、德深耕研發及自創品牌，附加價值率較高；我國與南韓附加價值率相近，2011~2018年我國附加價值率由19.9％增至29.1％，提高9.2個百分點；南韓由23.0％增至27.7％，提高4.7個百分點，我國升幅較大。

近年我國廠商持續強化產業創新能力，致力提升產品附加價值，政府亦積極推動產業升級輔導計畫，協助廠商投入研發以掌握關鍵技術，期能引導產業朝高值化發展，鼓勵業者進入高端產品應用市場，以提升國內製造業競爭優勢及附加價值率。

(工商 )