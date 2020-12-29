受到國際鎳價等原物料大漲影響，華新麗華29日公佈，大幅調漲2021年1月份不銹鋼盤元與400系列產品價格，其中盤元內銷價格，每公噸大漲6,000元，創今年來單月最大漲幅，外銷價格每公噸漲230美元；400系產品內銷漲2,000元，外銷漲70美元。

華新麗華1月份盤元牌價公告，由於本月基礎原料鎳持續上漲，廢鋼、物料、包材價格亦同步上揚，調整價格如下：

1月盤價盤元，內銷漲6元台幣/公斤，外銷價格230元美金/噸。

400系產品部份，內銷漲2元台幣/公斤外銷價格70元美金/噸。

(工商 )