受到國際鎳價等原物料大漲影響，華新麗華29日公佈，大幅調漲2021年1月份不銹鋼盤元與400系列產品價格，其中盤元內銷價格，每公噸大漲6,000元，創今年來單月最大漲幅，外銷價格每公噸漲230美元；400系產品內銷漲2,000元，外銷漲70美元。
華新麗華1月份盤元牌價公告，由於本月基礎原料鎳持續上漲，廢鋼、物料、包材價格亦同步上揚，調整價格如下：
1月盤價盤元，內銷漲6元台幣/公斤，外銷價格230元美金/噸。
400系產品部份，內銷漲2元台幣/公斤外銷價格70元美金/噸。
(工商 )
受到國際鎳價等原物料大漲影響，華新麗華29日公佈，大幅調漲2021年1月份不銹鋼盤元與400系列產品價格，其中盤元內銷價格，每公噸大漲6,000元，創今年來單月最大漲幅，外銷價格每公噸漲230美元；400系產品內銷漲2,000元，外銷漲70美元。
華新麗華1月份盤元牌價公告，由於本月基礎原料鎳持續上漲，廢鋼、物料、包材價格亦同步上揚，調整價格如下：
1月盤價盤元，內銷漲6元台幣/公斤，外銷價格230元美金/噸。
400系產品部份，內銷漲2元台幣/公斤外銷價格70元美金/噸。
(工商 )
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