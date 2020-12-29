高雄經發局29日表示，高雄一百時時抽活動，將在12月31日截止，自從12月25日起宣布每小時加碼抽出1支iPhone 12或Gogoro之後，民眾消費更熱烈，迄今的登錄發票金額已正式飆破20億元。

經發局說，時時抽活動到31日，即將結束，剩下最後3天，請民眾把握最後機會，快來高雄賞「光」迎接新年，消費後登錄三倍券或發票，把大獎帶回家。

高市府12月1日起舉辦高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽，截至29日10時止，已抽出389位iPhone12或Gogoro幸運得主，主辦單位高雄市經發局表示，為了回饋參加的朋友及協助店家振興，迎接嶄新的一年， 至31日不分三倍券或一般消費，都可以抽iPhone12，讓中獎機率增加一倍，也就是每天會送出21支iPhone12和3台Gogoro，每小時都會有人中獎！

經發局表示，高市府力拼最後一波三倍券於高雄消費，邀請大家來溫暖的高雄跨年，旅遊消費登錄發票還可以每小時抽獎，有機會將Gogoro電動機車或iPhone12帶回家。

(工商 )