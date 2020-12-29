台灣民意基金會今天公布民調，高達四成四台灣公民不滿意蔡政府維護新聞自由的表現，基金會董事長游盈隆表示，人們對台灣新聞自由信心瀕臨崩潰邊緣，這無疑是個嚴重警訊。滿意蔡政府維護新聞自由表現的不到五成，除了反映人們的感受外，「這當然和關中天事件脫離不了關係」。

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡英文政府維護新聞自由的表現，有17.5％民眾非常滿意，32.2％還算滿意，16.7％不太滿意，27.5％一點也不滿意，6.2％沒意見、不知道、拒答。

蔡政府十大施政表現不滿意度排行榜

游盈隆表示，台灣二十歲以上成年人中，約五成基本上滿意蔡政府維護新聞自由的表現，四成四不滿意，滿意者比不滿意者略多5個百分點，強烈不滿意者約二成八。

他說，這表示台灣社會對蔡政府這一年維護新聞自由的表現毀譽參半，看法分歧，毫無共識可言，人們對台灣新聞自由信心瀕臨崩潰邊緣，這無疑是一個嚴重警訊。

雖然滿意蔡政府維護新聞自由者略多於不滿意者，但他認為，「這絕非好消息」，因為台灣被認為是一個高度民主自由的國度。美國「自由之家」今年三月將台灣自由度在亞洲國家排名第二，僅次於日本；2020年4月「無國界記者」組織將台灣新聞自由排名亞洲第二，僅次於南韓。

但根據民調卻顯示，有高達四成四台灣公民不滿意蔡政府維護新聞自由的表現。游盈隆指出，在問卷題目中並沒提示最近蔡政府關中天的相關訊息，但從結果看，只有不到五成的人滿意蔡政府維護新聞自由的表現，四成四不滿意，「除了反映人們對於當前整體新聞自由現況的感受外，這當然和關中天事件脫離不了關係」。

至於蔡政府十大施政表現滿意度，則以防疫表現以84.7％獨占鰲頭，紓困表現75.4％居次，兩者滿意度皆遙遙領先其他重要施政項目；國防、外交和經濟表現雖落後於防疫和紓困表現，但滿意度都達到六成左右，創下蔡英文總統上任以來的新高；蔡政府處理兩岸關係的表現僅排名第六，顯示仍有極大努力與進步的空間。

值得注意的是，新聞自由、食品安全、司法改革與美國萊豬進口的滿意度都低於50％，游盈隆表示，顯示這四大方面是蔡政府的弱項，亟待提昇。

蔡政府十大施政表現不滿意度排行，則以開放萊豬進口政策的不滿意度最高，達62.5％，遙遙領先其他九項重要施政項目；其次是維護食品安全，僅次於「萊豬進口」；對蔡政府司法改革表現的不滿意度高居第三；對蔡政府維護新聞自由表現的不滿意度，則在十大施政表現中排名第四，游盈隆表示，「44.2％的人不滿意，對一個以新聞和言論自由為傲的國度是一個極大的諷刺」。

(中時 )