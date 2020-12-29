台灣人對開放含瘦肉精美豬進口政策的反應。（台灣民意基金會提供）

總統蔡英文8月突襲式宣布將開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，引發一連串爭議。12月24日立法院表決通過萊豬9項行政命令，萊豬入台正式進入倒數。今（29）日台灣民意基金會公布最新民調，民眾對於蔡政府的10大施政表現，其中萊豬進口引發最多民眾不滿，為62.5%，和民進黨日前公布的7.7%差很大！

台灣民意基金會今天在台大校友會館，針對「2020蔡政府重大施政表現」舉行12月全國性民調發表，由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林濁水、楊憲宏等三名學者專家與談。

蔡政府10大施政表現，不滿意排行榜。（圖／台灣民意基金會提供）

根據台灣民意基金會公布的蔡政府10大施政表現，62.5%民眾對於放含瘦肉精美豬進口感到不滿意，其次為食品安全（49.0%）、司法改革（47.2%）、新聞自由（44.2%）、兩岸關係（38.5%）、經濟表現（37.6%）、外交表現（35.1%）、國防表現（31.2%）、紓困表現（21.2%）、防制疫情（13.7%）。

此次調查也詢問，是否滿意開放萊豬政策，僅有6.8%表示非常滿意，23.0%表示滿意，5.5%則沒意見，不太滿意及一點也不滿意的分別為20.1%、42.4%。

不過，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬和立委羅致政21日召開記者會，公布今年台灣表現民調，這一年蔡政府總體滿意度達60.9%、不滿意度36.6%。至於人民對蔡政府不滿意的部分，其中開放美豬牛為7.7%，和今日台灣民意基金會公布的數據差很大。

此外，與上個月相比，贊同總統蔡英文處理國家大事方式的人減少2.4個百分點，不贊同的人增加5.2個百分點；贊同者只比不贊同者多16.5個百分點，比上個月明顯減少7.6個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這意味蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已經在今年底結束。

從另一個方面看，「總統職務表現不贊同率」最低是5月的15.6%，最高是12月的36.3%，兩者相差20.7個百分點。游盈隆指出，這表示在過去7個月中，不贊同蔡英文總統領導國家方式的人急遽增多，如果換算成實際成年人口數，那大約是400萬人左右。

(中時新聞網)