大陸戲劇女王趙麗穎產後復出忙拍戲，除了古裝劇《有翡》正在熱播外，她也忙拍《幸福到萬家》、《誰是兇手》，就有陸網曝光趙麗穎現身菜市場拍戲的側拍照，只見趙麗穎卸下女神包袱，樸素穿針織衫、牛仔褲，頂著淡妝、簡單以鯊魚夾綁頭髮拍戲。

趙麗穎在《幸福到萬家》飾演農村婦女「何幸福」，她也為角色卸下「戲劇女王」頭銜，不吝嗇扮醜，陸網就曝光趙麗穎現身安徽菜市場拍戲的側拍照，只見趙麗穎身穿白色上衣、針織外套以及牛仔褲，而她簡單化淡妝、頭頂鯊魚夾，打扮相當樸素。

趙麗穎樸素穿針織衫、牛仔褲，化淡妝、頭頂鯊魚夾拍戲。（圖／取材自新浪娛樂）

女神雖然星味全失，不過擁白皙美肌的趙麗穎，在人群中白到會發光，相當耀眼。而趙麗穎在等待拍戲的空檔，她則是穿上厚重的黑色羽絨外套取暖，一個人安靜的在旁邊等待，等到開始拍攝時，趙麗穎則火速脫下外套，面露笑容和女演員對戲，秒進入「何幸福」的狀態。

等拍戲的趙麗穎穿上羽絨外套取暖。（圖／取材自新浪娛樂）

其實趙麗穎多次被直擊拍《幸福到萬家》的造型，她為角色曾身穿大紅外套扮演農婦、挺假肚子詮釋孕婦，造型曝光獲得網好評，不少人都認為趙麗穎演什麼像什麼，大讚她是實力派、塑造力很強。

(中時新聞網)