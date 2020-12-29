監委林文程巡察行政院時，質疑馬政府時期，決策以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權；這讓資深媒體人黃暐瀚相當不滿，今(29)日在臉書發文指出，監察院最好趕快查、用力查，以後只要我國參加國際組織、國際活動，使用「中華台北」就是賣台，千萬不要客氣！

黃暐瀚在臉書上指出，2009年五月，前衛生署長葉金川代表中華民國，以「中華台北」的名義首次出席WHA世界衛生大會，結果換來當年民進黨主席蔡英文與民進黨立委一片痛罵，說葉金川賣台，說葉金川丟臉，還有留學生跑到日內瓦現場，給葉金川「鬧場洗臉」，說葉金川與馬英九自降國格，丟臉丟到國際去。

國民黨自稱中華台北時民進黨罵得兇，但當民進黨出國門時是如何自稱的？黃暐瀚指出，2016年蔡英文總統也派了林奏延，用了一樣的模式，用「中華台北」的名稱，去日內瓦出席WHA世界衛生大會。那請問，這個樣子蔡英文也「賣台」了嗎？

監察院要查就趕快查、用力查，黃暐瀚表示，最好將來疫情過去之後，所有非使用「中華民國」或「台灣」名義出席的國際活動，包括2021年的東京奧運，台灣都千萬不要參加，免得不小心又賣台！「中華台北」這四個字，以後就都不要用，誰用就是賣台，就是這麼簡單！

(中時新聞網)