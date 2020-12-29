印度總理莫迪(Narendra Modi)在廣播節目再次呼籲國民，全面使用印度製造產品，別用外國貨，但多數網民都不認同，有人直指政府國防部門應該先做到，也有人質疑生產技術和設備都來自國外是否還能算印度製造，更有人建議莫迪乾脆直接下令停止進口，大家沒得選擇自然就能做到純用印度製造。

莫迪說：「我呼籲大家列出日用品清單，分析出哪些進口物品不知不覺侵入我們的生活。讓我們找到這些物品的印度代替品，決心使用印度人辛苦勞動生產出的產品。每個人每年都會設立新目標，這次我們必須為國家下定決心。」

今年5月莫迪喊出「靠自己」(self-reliant)口號，但實務上並沒有減少印度的進口量，對主要假想敵中國大陸進口量甚至反而增加。因為不論價格、品質，印度產品都難以競爭。他提出PLI(生產關聯激勵)計畫，透過補貼來吸引外資赴印度設廠確實收到效果，但不少專家質疑此舉搭配關稅壁壘實際上會造成印度更加封閉，根本提高不了產品出口競爭力。

例如根據最新公告，印度將對不銹鋼板捲課徵反傾銷稅，範圍包括歐盟、大陸、韓國、日本、台灣、印尼、越南等15國，為期5年，歐盟每公噸加徵944美元最多，台灣每公噸加徵336美元。

但是印度網民立刻吐槽，國防和智慧型手機正是印度最倚賴進口商品而且難以找到本土替代品的領域，有人說，「去告訴那些買武器和通訊設備的傢伙吧」，也有意見表示「生產『印度製造』產品的設備和技術是進口的，你能阻止嗎？」

(中時新聞網)