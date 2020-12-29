24歲潘姓女子昨駕車行經花蓮市國風街21巷準備右轉國風街時，不慎擦撞於國風街上直行的66歲張姓機車騎士，潘疑因太過緊張誤踩油門，張直接被捲入車底遭拖行，造成腹腔嚴重出血，當場昏迷，送醫急救仍回天乏術；警方初步研判雙方經過閃光燈路口未注意左右來車，詳細肇事責任則待進一步釐清。

根據附近民眾監視器畫面，潘女昨下午1時許，開著深色自小客車，準備從國風街21巷駛出右轉至國風街，疑似見閃紅燈路口時未停下注意左右來車，直接撞上騎行普通重機於國風街上由西往東直行的張男，潘疑因驚慌未煞車，反而誤踩油門，直接將張捲入車底拖行，附近路人見狀狂喊「壓到人了！趕快停車」，潘趕緊急煞停車查看，見張壓在駕駛座下，嚇得驚慌失措，直說「我不是故意的」。

張男遭潘女擦撞後，被捲入車底慘遭拖行，造成腹腔嚴重出血，當場昏迷，送醫急救不治身亡。（羅亦晽翻攝監視器畫面）

潘疑見閃紅燈路口時未停下注意左右來車，直接撞上騎機車直行的張男，潘驚慌未煞車，反而猛踩油門，直接將張捲入車底拖行。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警消趕抵現場後，發現張男當場昏迷，且傷勢嚴重，腹腔內有嚴重出血，趕緊送花蓮慈濟醫院急救，並於昨傍晚4時52分宣告不治，經查雙方酒測值為0，皆有合格駕照，案由花蓮警分局車禍處理小組處理，釐清相關肇事責任。

花蓮警察分局特別提醒民眾，駕車行經無號誌或是閃紅燈路口，不論是幹道或支線道，都一定要減速慢行，小心通過，才能預防交通事故發生。

(中時 )