航運股29日漲勢猛，約至11點時成交值爆出450億元，激勵大盤成交值衝上1,900億元，而其中，電子股量能持續萎縮，只有1,000億元，成交值占比掉到55％以下；台股加權指數在電子股拉回休息下，也滑落至盤下，維持小跌二、三十點的整理格局。

航運類股指數與個股今天同步出現大幅上沖下洗，航運類股指數大致仍維持上漲格局，但就K線來看，呈現一個實體長黑十字棒，至約11點時成交值刷出450億元大量，占大盤成交值約近25％，成交值及成交值占比雙創歷史新高。

另一方面，電子類股指數今天只有早盤出現短暫上揚走勢，隨後在資金排擠效應下，就回落至盤下，守在700點關卡之上，成交值至11點約近千億元，占大盤成交值比重掉到55％以下。

因電子失溫，台股指數也開高後拉回小跌，但強力守在14,400點之上，投資專家表示，今天成交值可能會放大至3,000億元以上，但尚未出現價量失控，仍屬於健康良性整理。

(工商 )