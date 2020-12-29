國光客運副董王應傑之子王怡中，日前在練跑途中突發心肌梗塞送醫不治，享年39歲。由於王怡中平日有運動習慣，幾乎不菸不酒，家族也沒有心臟病史，猝逝消息引起各界震驚，醫師表示，其實心肌梗塞除了一般認知的胸痛之外，還有許多其他前兆，只是多數人對於這些症狀並無自覺。

根據《早安健康》引用德國海德堡大學附設醫院醫師Evangelos Giannitsis的說法，除了胸痛以外，心肌梗塞還會引起其他部位疼痛，常見的有下顎、頸部、手臂、胃或背部；此外，還有一大症狀是虛弱感，包括呼吸短促、體虛、頭暈、出汗和嘔吐。但一般大眾對於這些症狀常不自覺，或以為只是身體不適，也沒有告訴身邊的人，因而耽誤就醫時機。

醫師表示，心肌梗塞從症狀發生到就醫治療，每延誤30分鐘就會增加7.5%的一年內死亡風險，顯示就醫時機攸關患者性命。值得注意的是，有相當比例的心肌梗塞並無明顯前兆，衛福部統計，約有高達30％的急性心肌梗塞病人，第一次出現症狀就猝死。

醫師提醒，維持規律的運動能讓血管變得更有彈性，提高血氧量，降低血管阻塞機率，包括適量的走路、慢跑、游泳、騎單車等都是很好的選擇；但有血管硬化的人，要盡量避免如伏地挺身、仰臥起坐、重訓等需「閉氣用力」的運動，因為這些運動會使得血壓急速上升，反而增加心肌梗塞的可能。

國光客運副董王應傑39歲兒 練跑馬拉松猝死

(中時新聞網)