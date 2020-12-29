國民黨原訂元旦時在新北市碧潭舉辦健走活動，但配合新北市的防疫規定決定延期，新北市長侯友宜29日表示，感謝黨主席在第一時間響應市府政策，大家一起互相配合，把防疫做到位。

侯友宜說，全球疫情看起來只有不斷往上升，加上英國變種病毒，都告訴我們防疫不能掉以輕心，包括鄰近日、韓與香港都已高度警戒，境外移入越來越多，台灣不可能自絕於全球之外，且若有疏忽，防疫一定會崩潰。

侯友宜說，地方最重要在境內防疫，尤其不要造成防疫破口，他才會在昨日宣布如果大型戶外活動難以做到實名制、實聯制與管控人潮，就停辦或延辦。

侯友宜說，八里煙火人潮管控非常難管控，沒法做到實名制只好延期，「做不到就做不到」，要誠實面對，也因此新北市元旦升旗縮小規模，有的取消，有的則改為線上，市民廣場活動由市府團隊自己來升，民眾可以線上觀賞，愛國同時，也要讓防疫順利。

侯友宜說，感謝國民黨第一時間響應，除了公部門把防疫做到位，民間也拜託大家互相配合。

(中時 )