新冠肺炎疫情一如專家預期秋冬大爆發，桃園機場捷運配合疫情指揮中心政策，禁止入境旅客搭乘機捷，連帶使得運量暴跌。在對未來疫情無法樂觀之際，桃捷公司今宣布，直達車離峰時段每30分鐘一班的班表，將一口氣延長至明年6月底。

根據統計，機捷今年2至11月的平均日運量，和去年相比減少約39%，最慘的是機場兩航廈站（A12、A13），日運量驟減75%，只剩維持機場基本運作的工作人員，會搭捷運上下班。

桃捷公司表示，在衡量市場供需及旅客需求後，原定實施至今年年底的直達車離峰時段班距，將延長至明年6月30日；也就是說未來半年，桃捷對疫情解除管制、外籍旅客來台幾乎不抱任何期望。

目前桃捷直達車的離峰時段，分別為平日上午9點至下午5點，以及下午7點至晚上10點，班距為每30分鐘一班；假日班距一律調整為每30分鐘一班。普通車為服務通勤旅客，時刻表不變。

(中時新聞網)