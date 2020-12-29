日本男星今井雄三21日因腦出血在家中猝逝，享年43歲，消息一出，震驚日本演藝圈。今井雄三在NHK知名兒童節目《與媽媽一起》中，擔任第10代唱歌大哥哥爆紅，在戲劇方面也都有不錯表現，沒想到竟傳出噩耗，還有網友發現，今井雄三最後一次發文，就透露了自己的死期將至。

據日媒報導，今井雄三6日前往德島演出聖誕節演唱會時，就曾因身體不適而陷入昏迷，當時緊急送往醫院急救，過世前6天，他還在部落格上談到自己的病況，坦承身體出現3個症狀，包括眼睛充血、皮膚乾裂，以及免疫力明顯下降，間接透露狀況已經很不好。

今井雄三眼睛充血，看起來狀況很不好。(圖/翻攝自今井雄三推特)

今井雄三當時在文內表示，他想去醫院卻又害怕打針，「去醫院總是很恐怖，但是我得早點去！」也分享自己的眼睛充血的照片，只見他眼白的部分竟全部被紅色填滿，看起來十分怵目驚心，如今今井雄三的歌手好友KEI代替家人發表訃聞，消息一出令人惋惜，由於受到疫情影響，葬禮會由家人低調舉行。

事實上，今井雄三形象陽光正面，深受觀眾喜愛，還曾以舞蹈演員的身分在日本國內巡演，與他合作過的相關人員都表示，今井雄三無論是作為演員還是歌手都十分敬業，待人真誠熱情，許多網友也紛紛分享他生前的唱跳影片，希望他一路走好，在天堂繼續快樂唱歌。

(中時新聞網)