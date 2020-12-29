搜救犬現場示範訓練成果。（曹婷婷攝）

搜救犬的新家。（曹婷婷攝）

4年前0206地震後，台南市政府為提升搜救能量，消防局積極執行馴養搜救犬計畫，目前已有3隻拉布拉多搜救犬通過國際評量測驗，早已上線服勤，消防局今年度編列預算建置「搜救毛小孩の部屋」，今天「入厝」，台南市長黃偉哲也親自授階，後來黃偉哲離去前跟搜救犬合影還遭到「熱吻」，逗得現場哈哈大笑。

搜救毛小孩の部屋位於台南市消防局第五大隊暨大橋分隊後方，規畫有5間犬舍、1間配膳室以及1間訓練室，設計符合地方建築特性、色調，並增加洗狗槽、烘毛機、冰箱，房內還有冷氣、電扇及隔熱、通風等設備。

台南市目前共有3隻搜救犬Kathy、Kenna、Tony，以及1隻培訓犬Uki，3隻搜救犬都通過國際搜救犬評量測驗，可正式服勤救災，馴養成效良好。消防局長李明峯說，搜救犬培訓不輕鬆，花費時間與心力，領犬員針對每隻搜救犬的個性、能力調整訓練方式，透過日常訓練讓搜救犬與領犬員培養默契，建立深厚感情，1人1犬搭配出勤，在災害現場才能發揮最大效能。

黃偉哲感謝各界熱心人士的協助，包含奇美實業捐贈搜救犬舍裝修工程、三立貨櫃捐贈貨櫃屋、黃金巴頓寵支貿易公司捐贈犬飼料等，讓搜救犬舍得以建置完成。他說，歷經幾次強震救災經驗，凸顯搜救犬的重要，訓練有素的搜救犬可以搶救生命。

(中時 )