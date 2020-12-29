到了年末尾牙旺季，配合政府12月1日啟動的「秋冬防疫專案」，今年許多企業取消大型尾牙活動，抽獎項目則透過線上方式進行。在各企業福委會採購尾牙贈品的需求下，因此帶動網家(8044)旗下PChome 24h購物站上近兩周(12/14至12/27)尾牙商品銷量較去年同期成長22％，品項集中在3C、電玩、家電系列商品。

PChome 24h購物統計，尾牙禮品以高實用、高人氣為選購考量，且以10,000-20,000元價格帶的單品最受福委青睞。今天也公布「國人最愛尾牙抽獎商品排行榜TOP10」，Apple商品為每年尾牙抽獎人氣獎項，11月剛上市的「Apple iPhone 12 Pro Max」為年底最具話題商品，榮登熱銷冠軍，疫情刺激居家娛樂需求，今年曾經造成缺貨的Switch，也在這次排行中居第二名位置；而智慧穿戴裝置「Apple Watch Series 3」於上一波採購潮已搶購一空，今年新推出的「Apple Watch SE」限時降價，亦成為各大公司福委採購抽獎禮品考量，名列熱銷排行榜第6名。

此外，不少企業因應防疫措施，聚餐改為發放餐券方式，讓員工自行到喜歡的餐廳用餐，取代傳統的尾牙盛宴，因此帶動站上電子票券銷量較去年同期大幅成長13倍，以國內旅遊、餐廳美食等票券最受歡迎，擠進熱銷排行第10名。

(時報資訊)