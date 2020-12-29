加密貨幣交易所Coinbase周一宣布將暫停瑞波幣（XRP）交易，因美國證券交易委員會（SEC）上周就區塊鏈公司Ripple發行13億美元未經註冊之「證券」（即指瑞波幣）提起告訴。

受此消息打擊，瑞波幣在24日暴跌逾40%。

根據Coindesk報價，在過去24小時內，瑞波幣暴跌近20%，報0.227947美元。Coinbase最新報價顯示瑞波幣跌近19%。

此時正值Coinbase準備在股票市場上市，並已悄悄向美國證券交易委員會申請，將成為第一家掛牌上市的美國主要加密貨幣交易所。

Coinbase宣布從太平洋時間周一下午2時30分起開始限制瑞波幣交易，並將於明年1月19日上午10點完全暫停交易。

Coinbase成立於2012年，是全球最主要的加密貨幣交易平台之一，在100多個國家與地區擁有3500萬用戶。

Ripple創造並銷售瑞波幣，以市值計，瑞波幣已經成為全球第三大加密貨幣。美國SEC並指控兩名Ripple高層在該筆瑞波幣發行中獲取私人利益。

(時報資訊)