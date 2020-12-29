桃園曹姓男子去年得知女同事曾墮胎，他向對方稱，嬰靈告知必須與之發生性行為始能化解等語，讓女同事信以為真，而生畏懼，曹男再多次誘騙到摩鐵加以性侵並拍攝她私處照片，台灣高等法院維持一審判定，將曹男依強制性交等5罪判囚7年。可上訴。

去年4月13日晚間曹男要女同事到旅館內，以欲解決嬰靈為由要求她脫去衣物，並對她稱嬰靈在旁監督等語，致她信以為真而心生恐懼，遂脫去其衣物，曹男在她胸部及後背畫符咒，並隔著內褲以其生殖器磨蹭她的私處，強制猥褻。

6天後，女同事被曹男要求而前往旅館，曹男告知她必須發生性行為才能解決嬰靈纏身一事，但遭她拒絕，曹於是用手毆打她並欲脫去她的褲子，她因懼怕曹男又恐嬰靈糾纏，於是自行脫去衣褲並與他發生性交行為，曹男趁她入睡用手機偷拍她下體。

去年5月19日曹男持女同事的裸照及性愛影片，威脅她與之發生性行為，否則將散布裸照等語，女同事迫於無奈前往，又遭性侵，最後選擇報警求助，警方將曹男拘提到案並移送法辦。

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(中時 )