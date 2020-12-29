高雄市適逢「打狗」改名高雄百年，特別規劃「高雄2021跨百光年」系列活動，於12月24日至1月3日假亞洲新灣區展開陸海空3向度展演活動。考量大型集會活動通常人潮擁擠、長時間近距離接觸，中央流行疫情指揮中心日前與各地方政府召開共識會議，宣布「跨年晚會活動防疫原則」，為讓所有高雄民眾安心跨年，高雄市長陳其邁於會後立即召開小組會議並責成高雄市COVID-19流行疫情指揮中心副指揮官黃志中局長親自坐鎮跨年晚會活動現場指揮監控各項防疫工作，期以高規格防疫，守護民眾安心健康過年。

高雄市COVID-19流行疫情指揮中心副指揮官黃志中局長進一步說明，高雄市相當重視防疫工作，特別是此大型跨年活動更應謹慎沙盤推演各種可能的風險，並於事先做好規劃，因此，市府跨局處防疫團隊於日前已針對此跨年活動召開過多次籌備會議，並依據中央流行疫情指揮中心與各地方政府召開共識會議之「跨年晚會活動防疫原則」及「COVID-19(武漢肺炎)」公眾集會指引，擬定高雄市跨年晚會防疫措施，底定重點防疫工作，在事前宣導方面：民政及警政單位針對居家檢疫及自主健康管理對象加強提醒禁止參加跨年活動，並運用各項宣導管道向民眾宣導參加跨年活動應全程戴口罩、禁止飲食、民眾於自主健康管理期間不能參加跨年活動等規定；於活動會場：利用晚會會場的廣告破口時段，由主持人提醒所有現場民眾戴口罩、現場設置大型海報看板、走動式舉牌提醒民眾戴口罩、員警及防疫人員劃分責任區域執行定點及不定點走動式稽查「嚴禁參加民眾脫口罩及於會場內飲食」；成立「快速反應隊」由民、警政當日抽查居家檢疫民眾是否違規外出，會場內定點及不定點走動式稽查，經勸導仍堅持不戴口罩或堅持飲食者，帶離現場並由衛生局依法裁罰；此外，活動會場定點提供酒精、乾洗手液等防疫消毒用品供民眾使用並要求業者流動廁所應增加清消頻次。活動後追蹤：活動後三週內，如有疑似症狀者，將以手機回溯調查。針對前述各項規劃，市府相關局處團隊將於本週赴會場實地演練，希望全體市民務必配合市府防疫政策共同快樂健康迎向2021年。

高雄市流行疫情指揮中心再次呼籲，民眾參加跨年活動應配合遵守防疫規定，務必佩戴口罩，倘經防疫團隊勸導而堅持不佩戴口罩者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。此外，居家隔離/居家檢疫及自主健康管理期間的市民朋友倘違規外出參與跨年活動，經查證屬實將依嚴重傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀時，亦不得參加跨年活動。市府防疫團隊將賡續配合中央流行疫情指揮中心政策，全面並落實各項防疫工作，降低高雄市社區疫病傳播風險，守護市民健康。

(高雄市政府廣告)

(中時新聞網)