一名老媽存了近20年約250萬元至300萬元的儲蓄險，近期看到常年失業在家的寶貝兒子，還在為嘗試考上公家機關而努力，為免寶貝兒後顧之憂，專心補習看書，有意把該筆儲蓄險贈與兒子，但立即面臨的問題是，要繳10%的贈與稅。

如此一來，該筆儲蓄險好不容易存了近20年的利息金，算一算大概都會給了國庫。據了解，父母每年可有220萬元的免稅贈與金予直系親屬，若超過即需申報贈與稅，該名老媽當初投保儲蓄險，雖仍係為寶貝兒作準備，但累計金額一次贈與的儲蓄險若超過上限，仍需申報繳稅。

雖然當初投保時，保險公司業務員一再強調，保險給付是免稅的，但面臨贈與子女而又超過法令規範時，自然又是另回事。因此，為省下得之不易的儲蓄險利息金，該名寶貝兒請教高人指點後，將把儲蓄險的到期金予大幅降低至220萬以下，而該等之前超額繳交的儲蓄金，則由保險公司退回老媽。

如此這般，老媽的儲蓄險可安心贈與寶貝兒，又不必多繳一大筆贈與稅，一舉兩得。不過，老媽的近20年的儲蓄險，仍被認為投資理財過於保守。因為隨著通膨率與日俱增，目前的220萬元，與20年前相比，能應用發揮的空間並不多，在大台北地區甚至無法買一間小套房。

所以，儲蓄險可謂守成有餘，但無法變大，雖有保障，唯一旦面臨意外變數，仍可能捉襟見肘。這與台股曾是某知名投資專家，其老媽在2、30年前參與台塑集團旗下南亞塑膠股票的長期投資，多年來累積的身家，早超過億元為單位的財富的差距，不可以道里計。

因此，投資績優股好，還是安安穩穩的投保儲蓄險佳，真是要看個人怎麼算計了。

(工商 )