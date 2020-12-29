模特兒出身、擁有混血兒血統的台灣氣質女星郭碧婷，因演出《小時代》「南湘」而在大陸大開知名度，之後參加了陸綜《最美的時光》，而與香港娛樂大亨向華強長子向佐相戀並步入禮堂，今年中秋節迎接女兒「小奶皇」到來，而郭碧婷近日現身朋友活動，拍了短片，被發現雙頰凹陷、模樣憔悴，因此成了話題焦點。

郭碧婷與向佐因節目結緣，去年9月在義大利舉行浪漫婚禮，之後多次被傳已懷孕的消息，還被拍到挺肚上街趴趴走，但直到今年7月份，婆婆「向太」陳嵐才在po文中說如願得了鼠寶寶愛孫，低調證實郭碧婷懷孕。

郭碧婷產後2個月現身，雙頰凹陷，模樣憔悴引發熱議。(取材自微博)

郭碧婷生下寶貝女兒後，向華強夫妻開心不已，大方送兒子一家三口北京、台北各價值6億的豪宅，向太還考量兒子媳婦的喜好，親自參與內部設計並開箱，不但出錢還很用心，讓眾人直呼郭碧婷很幸福。

而如今郭碧婷出了月子，但其實也才剛生完2個月，還沒正式復工，不過日前向華強帶著老婆陳嵐及兒子媳婦出席朋友活動，據《新浪娛樂》報導，一行人相挺入鏡拍影片，陳嵐挽著向華強一起拍，向佐跟郭碧婷則是分開錄，穿著西裝的向佐看來神清氣爽，但郭碧婷素顏入鏡，相當驚人地雙頰凹陷，臉上也黯淡無光彩，感覺又消瘦了不少，跟產前狀態相差甚大，粉絲也覺得她還沒恢復好，卻很有誠意相挺朋友，看了實在心疼。

(中時新聞網)