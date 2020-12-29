中國公民記者張展因為報導武漢疫情被法院判刑4年，美國眾議院外交委員會今天抨擊中國政府持續噤聲張展等吹哨人的作為可恥，美方會持續支持勇敢說出實話的人士。

張展因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情初期報導疫情，被控「尋釁滋事」，28日上午遭上海浦東新區法院判處4年有期徒刑，引發國際關注。

美國眾議院外交委員會今天推文表示，中國政府持續試圖噤聲如張展的吹哨人，已故醫師李文亮也遭到同等對待，如此作為十分可恥。

眾院外委會強調：「我們會持續支持那些勇敢向權力當局說出實話的人士，也敦促北京尊重言論自由與資訊透明的重要性。」

共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）也推文批評，中共為了控制媒體及散播政府外宣不擇手段，張展只因為揭露真相就遭判刑。而那個真相就是武漢肺炎源於中國武漢，且中共的謊言與欺騙手段造成疫情淪為全球傳染病。

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也透過推特（Twitter）聲援張展。她說：「這就是在共產中國試圖揭露疫情真相的下場，被依『尋釁滋事』判處刑期。」

(中央社)