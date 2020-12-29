▲「高雄2021跨百光年」跨年活動即將登場，高雄市政府呼籲民眾遵守各項防疫守則，就能精采歡樂不打折。(圖/高雄市政府提供)

連續幾起新冠確診，國人再度對疫情提高警覺。面對即將來臨的「高雄2021跨百光年」跨年活動，主持人胡瓜在記者會上呼籲：「一定要戴口罩。」只要口罩戴好戴滿，配合主辦單位高雄市政府的各項防疫措施，跨百光年歡樂不打折！

標榜「跨百、跨海、跨界」的「高雄2021跨百光年」活動，一公布內容立刻席捲全台，光是「同場跨年2+1舞台」呈現流行、創作、表演藝術等3種風格相互尬場的「蓬萊舞台」、「高流舞台」和「海上舞台」，即引發熱烈討論，蓬萊舞台的黃金主持陣容，綜藝大哥大胡瓜與天團浩角翔起不敢輕忽，特別排開繁忙行程，提前到高雄場勘。

胡瓜幽默表示，原本沒有期待會接下跨年主持工作，衝著高雄跨年晚會內容豐富「浮誇」，所以才請得到「胡瓜」，因為「別的縣市跨一年、但只有高雄市跨百年」，言下之意很有與其他跨年晚會較勁意味，傳達主持功力還是綜藝前輩看好，請觀眾朋友12月31日晚上七點鎖定民視台灣台第152頻道，或是晚上十點收看民視無線台，看看跨年史上首次的蓬萊、高流雙舞台，和足足有5個籃球場大的海上舞台展演。此外，高雄跨百光年在12月31日晚上七點亦在中華電信MOD、Hami Video多視角轉播，觀眾朋友可以自己當導播選擇蓬萊舞台、高流舞台或海上舞台等視角收看。

高雄市政府表示，請「高雄2021跨百光年」參與民眾依規定全程配戴口罩。現場將有衛生局、警察局與文化局編組的「快速反應隊」機動進行稽查、勸導。若經勸導不聽者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。此外，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間的民眾，也不要違規外出參加，否則將依相關罰則處置；有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀時，也請不要參加大型聚會活動，全面落實各項防疫工作，降低社區役病傳播風險，共同守護市民健康。

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(中時新聞網)