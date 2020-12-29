根據《大聯盟官網》今（29）日報導，聖地牙哥教士隊與芝加哥小熊隊已經達成協議，教士隊將送出5名球員，換來小熊隊的日籍王牌右投達比修有與捕手卡拉提尼（Victor Caratini），不過兩隊都未證實這項訊息，應該是要等體檢通過，交易案才能確定成立。

教士隊送出的球員包括：先發右投手戴維斯（Zach Davies）與小聯盟游擊手普雷西亞多（Reginald Preciado）、桑塔那（Yeison Santana），還有外野手凱西（Owen Caissie）、梅納（Ismael Mena）。

戴維斯原屬釀酒人隊，去年底才被交易到教士；今年戰績7勝4敗、自責分率2.73，表現相當不錯。生涯50勝36敗、自責分率3.79，是現階段教士最好的先發投手，結果也被拿來當成交易籌碼，小熊應可彌補失去達比修有的戰力損失。

教士隊連續兩天進行重磅交易，先後換來史奈爾（Blake Snell）、達比修有兩大巨投，也送出2名大聯盟投手帕提諾（Luis Patino）、戴維斯，以及7名農場新秀。加上稍早補進韓職明星游擊手金河成，兩天內完成三樁重要交易，動作真的很積極。

(中時 )