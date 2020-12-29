外型清新甜美的歌手孟庭葦，活躍於1990年代，以一曲《你看你看月亮的臉》爆紅，因而有「月亮公主」的稱號，長相清純的她，更被封為歌壇的「玉女掌門人」，多年過去她始終保養得宜，近日她滿51歲，她也曬出近照，不科學逆齡美照引起熱議。

孟庭葦剛過51歲生日，她也開心曬出和媽媽合照，透露生日這天都會留給最親愛的家人，也收到不少禮物，更欣喜的是陽台上有新生命即將誕生，原來是鴿子在她家盆在下了2蛋，她感性表示，「在忙碌充實的歲末，祝福我愛的人和愛我的人都平安健康，知足感恩迎接未来的每一天。」

孟庭葦51歲仍保養得宜。(圖／翻攝自孟庭葦微博)

而照片中，51歲的她皮膚白皙紅潤，臉上無瑕疵和皺紋，根本看不出歲月痕跡，連媽媽也一樣凍齡，讓網友都頻誇媽媽氣質太好，「歲月從不敗美人」、「女神生日快樂」。

孟庭葦2014年爆出和經紀人老公張志鵬早已離婚，當時張志鵬表示因兩人個性南轅北轍，才會離異，未料前年香港性感女星張暖雅卻在臉書發文，爆料「孟庭葦離婚真相」，指她在婚內出軌小她12歲的劉姓女助理，還逼張志鵬簽字離婚。

此爆料一出，引起喧然大波，除了孟庭葦不滿喊告，兒子也為了保護媽媽，意有所指的嗆聲：「有智商的人都看的出來誰對誰錯，差不多就是某位張姓女演員想紅，所以拿別人炒作而已。」

(中時新聞網)