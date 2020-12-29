國民黨明年將改選黨主席，但有消息指出，國民黨內部流傳一份黨主席看好度民調，結果顯示現任主席江啟臣支持度慘輸前主席朱立倫、朱的看好度是江的3倍。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會公開聲明，不會從事黨內選舉、黨內人事相關的民調。

有關媒體報導黨內神秘民調一事，國政基金會今在其line媒體群組中公開幾點聲明：

1.國政基金會的民調工作，乃由趨勢暨數據分析中心執行。

2.國政基金會所做的民調，皆與政策民情、時事議題相關，不會從事黨內選舉、黨內人事相關的民調。

3.對於此類破壞團結、貶低董事長江啟臣領導聲望、打擊士氣的訊息，我們極不樂見，也高度不認同。

《鏡週刊》今報導，國民黨內近來流傳一份由智庫內政組召集人黃德福做的民調，結果顯示，即使國民黨聚焦萊豬議題，但受訪者看好江啟臣連任黨主席的機率僅18%，朱立倫支持度卻比江高出3倍達56%，這結果讓黨內感到訝異；雖這民調是針對一般民眾，並非特定黨員，卻也隱約突顯江身陷領導危機。

但國民黨文傳會副主委鄭照新接受《鏡週刊》訪問時也有澄清，智庫是政黨從事政策研究相關評析的重要單位，不可能會做如此高政治性民調。

(中時新聞網)