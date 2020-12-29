2020年下半年大陸新能源汽車中，有「國民神車」之稱的五菱汽車在銷售與股價上風光無限。28日港股收盤，五菱汽車漲幅擴大至36.56％，股價突破3港元再創新高，自2020年6月以來暴漲近15倍。

29日港股開盤後，五菱汽車漲幅擴大至20％，總市值達114億港元；五菱汽車概念股萬安科技，方正電機漲停。有大陸網友戲稱：「這哪裡是車，明明就是火箭！」

網易財經29日報導，目前大陸小型純電動乘用車市場格局區域集中化。上汽通用旗下五菱宏光MINIEV在2020年市佔率達到43％，突破歷史新高。

大陸汽車業界人士表示，大陸2020年最熱門的新能源車型，很多人會回答特斯拉Model 3，但8月以後卻不得不考慮另外一個選項：五菱宏光MINI EV。

報導稱，12月1日五菱汽車官方微信披露宏光MINIEV11月銷量超過33,000輛，再度衛冕大陸新能源汽車銷量冠軍，並已經連續3個月力壓特斯拉，累計來看，這款於2020年7月上市的車型，總銷量已經超過10萬輛。

(工商 )