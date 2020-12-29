中醫師提醒愛美的女性，除了躺在床上、睡覺時間，地心引力減輕的狀態下，婦女可以解除「武裝」外，活動及平日上班最好穿戴包覆良好且材質足以支撐的「全罩式」胸罩，以免胸部提早下垂、外擴。（馮惠宜攝）

近年來追求舒適的無鋼圈、運動內衣盛行，但醫師也發現長年穿戴半罩式、運動型或無肩帶內衣的女性，易胸部下垂、外擴；一名40歲粉領熱愛運動，天天穿運動內衣，D罩杯卻提早下垂、外擴；醫師提醒女姓朋友，穿對內衣才能維護好身材，建議平日上班最好穿戴包覆良好且材質足以支撐的「全罩式」胸罩。

蓮樺中醫院長蔡惠君指出，她十多年的豐胸門診經驗發現，即使沒有生產哺乳過的婦女，內衣穿不對，同樣會發生胸部下垂、外擴的問題；她說，40歲的王姓單身貴族，養成每天固定運動的良好習慣，為了方便下班直接前往運動場地，擁有D罩杯的她，背心款內衣及運動胸罩一穿就是十年，雖然小姑獨處，卻造成胸部提早下垂、外擴，40歲才遇到心儀的交往對象，王小姐希望回復往日健挺的胸部，因而尋求中醫協助。

蔡惠君說，解決這類婦女的困擾，一方面調理婦科問題、脾胃問題，一方面補益腎氣，一方面針灸能夠促進胸部血液循環及營養供給的穴位，治療婦科問題，因為婦科問題與子宮、卯巢及荷爾蒙息息相關，調理脾胃，是因脾氣虛弱、脾氣下陷會助長胸部下垂，而補益腎氣，及服用一些助長升提的中藥，可以幫助下垂的胸部升提，再配合正確穿著內衣，不僅可以解決下垂、外擴的困擾，還可以促進脂肪組織增長，回復失去的胸前丰采。

蔡惠君說，乳房大部份是柔軟的脂肪組織，可以靠著鋼圈胸罩的塑型、布料的支撐來穩定胸部、維持體態，少了這層支持，久了就會外擴走山。如果在18-28歲的女生已經出現胸部下垂的情況，除去自然大胸和哺乳不當的因素，最有可能是因為內衣選擇不當引起的。這種情況應選擇全罩杯胸罩，有鋼圈、側收強、寬底圍、寬肩帶的內衣由下往上地支撐。

她也提醒，穿戴束縛過緊的內衣也不必要，門診中也遇過因此而影響了胸部的血液循環，造成乳房變形，甚至嚴重到造成乳房缺血、痙攣、引發乳腺增生，還可能會發生乳腺纖維瘤和乳腺癌。

(中時 )