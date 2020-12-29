賴姓男子因不滿衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，今年6月在臉書粉絲頁，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳時中發現後憤而提告。台北地檢署今(29)日依公然侮辱罪起訴賴男；這起案件引發不少網友不滿，轟「陳時中心眼到底多小？」

賴男因不滿衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，於今年6月初在臉書粉絲頁「蘆竹南崁資訊大小事分享團」，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，事後陳時中發現有人在臉書上罵他，在6月6日具狀向台北地檢署提告。

賴男坦承PO文，但否認誹謗，表示是因為彰化全民篩檢確診比例和全台確診比例不太一樣，照彰化的比例，全台應該是1萬人確診，且由台灣出國的人都被篩檢到確診，因此他認為有隱暪疫情，他只是陳述事實。但檢方認為，賴男另稱的彰化縣進行新冠肺炎普篩是8月才在媒體披露，與他PO文時間不符，顯與事實不符，依法起訴。

該案件引發網友討論，指出「可是我覺得網友說得對」、「民主政府動不動就要告人民。哈哈！哈哈哈！民主！」「陳時中自己都公開承認做了很多不人道的事情，民眾感受到這些不人道的事，出言批評他自己也承認的錯，卻因他提告就起訴？」「如果照同樣標準，那以前國民黨應該可以告死一堆側翼糞青了吧」、「怕油煙就別進廚房。佔著官位只懂耍官威，要人民如何敬重？」「陳時中心眼也太小」。

(中時新聞網)