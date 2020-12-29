「四海幫海森堂」堂主、綽號「黑點」的高啟唐，前年起在淡水租屋，作為暴力討債據點，他曾要求小弟假扮刑警囚禁債務人，逼迫對方交出千萬元現金，還向淡水區餐廳強迫推銷啤酒，店家不配合購買就砸店、拿大龍炮丟店家、辣椒水潑店員，他還對警方嗆聲「毀損嘛！看多少錢賠一賠」，法院認定他態度不佳，處6年徒刑。

四海幫海森堂堂主、綽號「黑點」的高啟唐2019年1、2月間，在淡水區租屋，做為幫派聚會堂口，指揮成員為暴力討債、砸店、暴力推銷等犯罪手段，去年3月時，他指揮2名小弟穿上刑警背心假扮警察，向一名林姓男子誆稱涉及金融案件，將對方押到三芝區一處平房拘禁，並要求支付3百萬美金，不然就要埋在山裡，林男最後付出千萬元台幣了事。

此外，高啟唐要求小弟在淡水地區餐廳推銷啤酒，若店家拒絕購買，就以砸店方式迫使店家屈服，甚至會朝店家丟大龍炮、朝店員噴辣椒水，之後他會出面假意和解，實則強迫對方買他販賣的啤酒；店家最後不堪騷擾，以每箱8、900元分別購入數十箱百威啤酒；他遭店家報警後，竟在警局當眾威脅「毀損嘛! 看多少錢賠一賠，再開就再撞（台語）」

高啟唐被逮後，一度辯稱自己不是幫派份子，在淡水租的房子是想要開第三方支付公司，但還沒正式上線，所以拿來當成朋友聚會的場所，士林地方法院認為說詞牽強奪理，認定高啟唐犯主持、操縱、指揮犯罪組織，處4年6月徒刑，另犯私行拘禁、傷害、強制等罪，總計合併應執行6年，以上不可以科罰金，其餘4名小弟10月至2年8月不等徒刑。

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(中時新聞網)